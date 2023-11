A fantástica reabilitação de um apartamento com vista para o Atlântico

Comecemos pelo núcleo social da casa que concentra o hall, a sala de estar e a sala de jantar. A partir destas fotografias, temos uma perspectiva do hall e da sala de jantar.

É com um espaço amplo que nos deparamos. Ao fundo, as janelas deixam a luz natural passar em fluxos generosos, criando um ambiente luminoso, arejado e aprazível. O binómio branco e madeira, clássico e intemporal, tem uma presença expressiva neste espaço. As superfícies brancas beneficiam da presença da madeira que, pelas suas características, torna a atmosfera cálida e aconchegante, o que não é de somenos numa zona social onde o conforto é fundamental. Por sua vez, o branco vem refrescar o design do espaço, impedindo que este se torne demasiado pesado com as madeiras.

Uma das características que mais sobressai nesta área são as divisórias em madeira, uma delas ripada. Apesar de, na sua essência, ser um espaço aberto, estas divisórias vêm organizá-lo, na medida em que o segmentam, mas sem criar constrangimentos à sensação de abertura e espacialidade que o definem.