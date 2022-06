É por isto que devia construir uma casa para duas gerações

Quando tem filhos, sobretudo pequenos, viajar torna-se mais difícil e as viagens espontâneas deixam de existir, seja para um fim-de-semana romântico com a cara metade ou para um compromisso profissional. Com outras pessoas a viver na casa, o problema desaparece e já não precisa de pedir a amigos para ficar com as crianças. Os seus filhos podem permanecer no conforto da própria casa e de um ambiente já familiar enquanto se ausenta. O mesmo acontece com os animais de estimação. Em termos de logística é, sem dúvida, muito mais prático.