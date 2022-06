A beleza tropical de uma casa carioca!

Entramos na casa e deparamo-nos com um espaço desnivelado onde o conforto impera. Os têxteis brancos iluminam o ambiente e criam contraste com os móveis de madeira. As plantas e as flores trazem vida e cor ao interior, assim como os elementos decorativos de estilo étnico. A madeira é um dos materiais usados mais expressivamente, assegurando a elegância e o conforto do ambiente. As cadeiras em vime harmonizam-se com a atmosfera tropical.