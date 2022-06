Agora já pode sentir-se em CASA mesmo em uma casa alugada!

Falamos de cortinas. Poderá pensar, mas para quê? Serão assim tão importantes na decoração? Nós dizemos: sim, são!

As cortinas têm um fortíssimo poder decorativo, é como se as janelas ficassem nuas, despedidas de algo, como se por lá faltasse algo. Vejam esta imagem e reparem como aquela cortina branca, tão simples faz toda a diferença e imaginar esse plano sem ela, não seria a mesma coisa.

Existem variadíssimos modelos de cortinas, desde do mais simples ao mais sofisticado, seja no tecido ou no próprio modelo. Aqui estamos perante uma cortina mais tradicional, com um varão. Mas existem outros modelos interessantes, como uma cortina romana, que funciona como um estore. Esta permite visibilidade externa ao mesmo tempo que protege o ambiente da luz solar. Tem um efeito bastante requintado.

Agora há que fazer escolhas, mas no caso de dúvidas pode optar por um cortina simples numa divisão e uma cortina romana noutra!