Uma reciclagem perfeita

No livro de ideias de hoje estamos perante uma habitação onde o paisagismo está muito presente. Um projecto de reciclagem num artigo jardim foi o mote para um artigo especial e diferente do normal. Os profissionais envolvidos são argentinos - Estudio Nicolás Pierry Arquitectura.

O projecto tem aproximadamente 100 m2 e localiza-se no bairro das Flores, na cidade de Buenos Aires. A intervenção levou em conta vários aspectos entre eles destacam-se o ajustar do tamanho da piscina existente, melhorar as vistas, nivelar o terreno e maximizar a área de estar para poder ser usada como uma zona de refeições.

Um dos grandes desafio deste projecto foi preservar as árvores e espécies existentes que permitem dar valor ao jardim, tal como manter as vistas e as áreas verdes cobrindo-as na totalidade com relva . – palavras do arquitecto.

Resta-nos destacar que o estúdio dirigido pelos designers de interiores e paisagistas, contam com uma ampla experiência no planeamento de jardins e interiores com interessantes e distintos projectos, curioso?