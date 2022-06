Casa extravagante, funcional e única

Nesta imagem torna-se evidente o contraste entre os vários materiais utilizados e até as direcções geométricas dos padrões de cada um. Os cubos de granito do chão coloridos, as pedras do jardim e do muro com escalas diferentes. O branco geométrico da garagem e o curvo escuro do volume restante. Vários são os contrastes e o resultado é uma habitação muito moderna.