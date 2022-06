6 garagens extraordinárias para guardar o carro

As melhores garagens são aquelas que servem as necessidades de quem as usam, mas há, sem dúvida, alguns elementos comuns a todas. Entre elas, é importante que os pisos sejam resistentes tanto às manchas de gordura, como à passagem diária do veículo, que o espaço seja bem ventilado para os gases e odores serem rapidamente eliminados e que o estilo do espaço se coadune com o da casa. Por fim, uma boa garagem depende da adequada combinação entre materiais de construção e design.

Neste caso, a proposta vem pelas mãos dos profissionais da CM Espacio & Arquitectura. Esta garagem semi-coberta tem linhas simples e adopta o betão como material protagonista. No mais, a garagem não está totalmente desconectada do resto da casa.