Como integrar o móvel de televisão na sua sala

Numa sala em que a zona de estar e de refeições coexistem, pode optar por colocar o móvel de televisão entre as duas, para não perder pitada do telejornal enquanto janta ou da novela da noite logo depois. Como é natural, nem todos os espaços são propícios a isso. Experimente, distancie-se e veja se não destoa. Inspire-se nesta sala decorada pela Home Staging Factory em que o móvel de televisão, colocado com precisão a meio, aproveitando a parede entre as janelas, liga ambas as áreas. Destaque-se, ainda, o tampo em mármore negro, um material resistente que não vai, por certo, riscar ou lascar quando precisar de mover a televisão e os aparelhos a ela ligados.