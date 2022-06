Nini Andrade Silva, designer madeirense

Nini Andrade Silva é uma designer portuguesa oriunda do Funchal onde nasceu em 1962 e se estabeleceu depois de adquirir experiência profissional fora do país. Licenciada em Design pelo IADE (Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing), em Lisboa, Nini viveu e exerceu cargos profissionais em cidades como Nova Iorque, Londres, Paris, África do Sul e Dinamarca, até se estabelecer em 1991 na sua terra natal, abrindo a sua primeira empresa: a Esboços Interiores, Lda. Nini destaca-se no ramo do Design de interiores, para o qual tem elaborado projectos de cariz habitacional, comercial, hoteleiro, e ainda de Design de mobiliário. A designer tem sido galardoada ao longo dos anos pelo seu trabalho de referência e singularidade, com distinções de renome como: o Prémio de Turismo, pelo seu projecto para o hotel Aquapura Douro Valley; projecto de interiores para o Hotel The Vine, eleito o melhor projecto nacional; Prémio Carreira no IADE; Hotel Teatro entre os 200 melhores hotéis de Design do mundo pelo The Guardian; atribuição da Ordem do Infante D.Henrique; ou o Prémio Internacional Design & Architecture com as peças da linha de mobiliário “Garota do Calhau”. No ano 2000, face ao desenvolvimento e promoção do seu trabalho, Nini decide criar atelier em nome próprio para dar resposta aos seus projectos de Design de interiores. Depois do sucesso do seu projecto “Garota do Calhau” em 2002, na Casa Decor em Barcelona, Nini decide criar uma fundação homónima com o objectivo de ajudar as crianças carenciadas da ilha da Madeira. Nini Andrade Silva foi escolhida pelo Governo da Região Autónoma da Madeira para ser a embaixadora da ilha junto da Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura.

Nini Andrade Silva é mais do que uma profissional do Design, é também uma pessoa que acredita e apoia causas e, que se envolve com a comunidade na resolução de problemas socio-económicos. Este artigo vem aproximá-lo do seu trabalho enquanto designer de interiores, destacando-se alguns dos seu projectos mais mediáticos.