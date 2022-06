Uma casa com um exterior de luxo

Hoje, vamos à cidade colombiana de Bogotá para conhecer uma proposta residencial concebida pelos profissionais do estúdio Camilo Pulido Arquitectos como espaço para desfrutar em família ao longo de todo o ano.

A casa foi baptizada pelos seus autores como Vivienda Cely e o seu programa de necessidades resolveu-se em dois níveis, ocupando uma superfície total de 580 m².

O exterior do edifício ergue-se por via de uma composição geométrica com uma estética moderna e uma identidade própria. Os planos recuados na linha da fachada geram beirais que protegem as portas e as janelas das inclemências do clima. Nesta obra, destaca-se ainda a vegetação que completa a arquitectura deste edifício no qual o branco prevalece.

Venha vê-la em detalhe.