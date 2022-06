Como economizar tempo e dinheiro no IKEA

Quando for a uma loja IKEA, não se esqueça de verificar a zona das promoções que é como quem diz, e passamos a expressão, das pechinchas . Nesta área pode encontrar peças com um desconto de até 70%. Os objectos podem estar com desconto por várias razões que estarão especificadas no rótulo. Por vezes, são peças com defeito – mas defeitos perfeitamente ultrapassáveis – ou em fim de produção. Outras vezes, trata-se de móveis já montados o que pode ser uma boa opção visto que assim não tem que os montar quando chegar a casa. Tem, no entanto, que ter meios para os transportar.

Dica da homify

É fácil comprarmos por impulso quando passamos pelo canto das oportunidades. Aproveite os bons preços para adquirir apenas coisas de que realmente precisa para não encher a casa de objectos desnecessários.