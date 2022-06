Uma moradia unifamiliar fora de comum

A Casa da Boavista situa-se no loteamento do Barreto e a sua imagem arquitectónica espelha os objectivos do proprietário que almejava uma residência contemporânea, simples e funcional que privilegiasse uma relação com o espaço exterior.

Na fotografia, perspectivamos a fachada frontal a partir da rua e percebemos que o estilo da casa se concilia com o da casa vizinha, havendo, por isso, um cuidado paisagístico importante. Podemos, assim, afirmar que o arquitecto quis manter a coerência com as restantes casas do quarteirão. A rua inclinada influencia a construção da casa e dos austeros e modernos muros negros que a resguardam. Os muros seguem a inclinação do edifício e contrastam com a pintura branca do mesmo. É o branco que ilumina o conjunto e o torna mais leve. O volume que vemos na imagem parece flutuar acima do muro. Sob este volume branco, há um outro volume – não perceptível a partir deste ponto de vista – também ele revestido a preto que permite criar uma coerência em relação aos tons e dividir os andares por cores.