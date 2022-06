Uma casa bem moderna na encosta

No interior respira-se modernidade. Espaços amplos com acabamentos bonitos, modernos e funcionais de que a cozinha é um excelente exemplo. Luz natural não falta devido às amplas janelas. Aqui domina o monocromático, armários e eletrodomésticos para todas as necessidades não faltam. Conheça aqui interpretações contemporâneas de cozinhas com ilha.