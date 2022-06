5 quartos impressionantes no sótão

Um projeto português: Chalé das Três Esquinas que nos chega do Atelier Tiago do Vale Arquitectos denota exuberância, conjugado com a palavra simplicidade. Para ter um cenário de princesa não será necessário muito, a decoração certa bastará para brilhar e nunca se esqueça less is more!

É sob os telhados de uma casa com mais de 120 anos, em Braga que a equipa de profissionais deu vida a este novo espaço, escolhendo o sótão para o quarto. Um espaço amplo, luminoso e cheio de personalidade, pela triangularidade do telhado e saliencia das vigas de madeira, agora pintadas de branco. Um quarto digno de romanticismo. A cor branca e bege foram as únicas escolhidas para ornamentar este espaço cheio de alma. Salientamos ainda, o pormenor do dossel que traz aquele lado amoroso.