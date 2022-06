Os anos '50 inspiraram a transformação deste apartamento

Ao guarda-roupa juntaram-se duas camas de solteiro e uma mesa-de-cabeceira. As camas tanto podem ser usadas em separado, como juntas caso se trate de um casal. Os têxteis trazem-lhes conforto e as molduras coloridas suspensas linearmente na parede dão vida a uma divisão outrora desprovida dela. Uma das melhores qualidades do quarto é, sem dúvida, o acesso directo à varanda onde se pode tomar o pequeno-almoço com uma vista privilegiada para a soalheira Lisboa.