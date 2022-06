Terrários: o poder dos mini-jardins!

Já com as plantas instaladas e o terrário pronto, é altura de nos preocuparmos com a rega e manutenção do mesmo. Uma vez que o recipiente consegue manter a humidade adequada às espécies nele plantadas, não é necessário regá-lo intensivamente nem em grande quantidade. No caso de terrários fechados, facilmente nos apercebemos do excesso de água, pois o ciclo da água renova-se e as paredes do recipiente ficarão embaciadas. Quando tal acontecer, abra o frasco durante algumas horas para que a água em excesso seja libertada e feche-o quando as paredes do recipiente estiverem novamente limpas. Caso aconteça o contrário (sem água nas paredes), é sinal de que é necessário regar as suas plantas um pouco mais. Se verificar que alguma planta começa a murchar, remova-a do seu terrário e devolva-a ao seu meio natural, pois é um sintoma de que não se adaptou ao espaço. Outros cuidados a ter são o de abrir o terrário todas as semanas, durante duas ou três horas, para que haja renovação do ar (no caso de terrários fechados) e a poda das plantas, para que consigam desenvolver-se de forma saudável dentro da limitação física do recipiente.