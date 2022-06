Mude a sua sala de estar agora!

A sala de estar é uma das divisões que para nós portugueses é essencial em casa – e por motivos muito simples: gostamos de reunir os amigos e a família, assim como só pensamos no nosso sofá depois de um dia cansativo de trabalho. Mesmo para os mais activos, a sala de estar é algo de que dificilmente abdicamos e que existe na maior parte das casas, quer seja para ver televisão, ler um livro ou fazer pequenas sestas. Normalmente, é um espaço que acaba por ser um pouco polivalente, pois serve-nos para as mais variadas situações: receber alguém inesperado em casa, transformá-lo em parque de diversões para os miúdos, fazer dele sala de jantar, acabar algum trabalho fora do horário laboral (servindo de home office), entre tantas outras utilidades! Por tudo isto, a sala de estar é quase o centro da nossa casa, o palco de muito acontecimentos e que por isso mesmo não faz sentido deixar de o ter! No entanto, a nossa vida é algo dinâmico, que se vai alterando com o passar do tempo: filhos que nascem, animais que são adoptados, relações que acabam… e a nossa sala de estar deve ir acompanhando o ritmo que levamos.

No artigo de hoje, a equipa homify optou por lhe mostrar de que maneira ou em que alturas da vida é necessário darmos uma reviravolta na nossa sala de estar! Apresentamos-lhe então vários cenários (com os quais se pode identificar ou não) que poderão estar na base do desconforto que sente actualmente neste seu espaço e vamos ajudá-lo a alterá-lo de forma a que este se encaixe melhor no Eu que o leitor é agora! Foque-se nisso e boa leitura!