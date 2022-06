Casa económica mas especial

Além da parede em tijolo, outro elemento estrutural que rompe com o lado branco do piso do rés do chão, são as escadas em madeira. Estas escadas fazem a ligação ao piso superior e além de serem estruturais são completamente decorativas. A sua posição fica entre duas paredes, mas ainda assim não foi esquecida a colocação de corrimão em um dos lados, aparando a subida e a descida e evitando mãos e sujidade na parede. O seu desenho é simples mas a mesma não passa despercebida no espaço!