7 ideias para criar uma entrada de casa espectacular

Se procura uma ideia romântica para o exterior da sua casa, instale uma pérgola. Esta estrutura é uma simples construção composta por estacas e vigas transversais. Conhecemo-las como elementos independentes, mas elas podem - e devem - também ser parte integrante do edifício. Escolher o material com que se constrói a pérgola vai depender sempre do gosto pessoal de cada um, mas deve ter em consideração os prós e contras de cada um dos materiais disponíveis: afinal de contas, esta estrutura quer-se funcional e resistente. Os mais usuais são a madeira, o plástico e o metal.

Acha que a criação de um alpendre é um projecto muito caro? Então, pode sempre optar por complementar a sua pérgola com um telhado. Escolha, por exemplo, um telhado transparente que lhe permita criar o conforto de um alpendre, com a abertura e transparência de uma pérgola. Para elevar a beleza da estrutura e ajudar a criar um ambiente mais acolhedor e familiar não se esqueça de decorar a pérgola com plantas naturais. Nós recomendamos as rosas trepadeiras, as videiras e as glicínias.