A casa que vai roubar o seu coração para sempre!

Os tectos altos, as áreas abertas e as janelas altas caracterizam o interior desta deslumbrante moradia. Os acabamentos da casa e desta sala de jantar em particular são em branco, cinza e bege. A atmosfera promove o repouso e, em simultâneo, momentos de convívio com os amigos e a família. Embora o programa de necessidades se distribua numa lógica de plano aberto, as alturas diferentes dos tectos demarcam virtualmente as áreas com propósitos distintos.