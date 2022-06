Intervenção deslumbrante em apartamento coreano!

Impossível não ficarmos boquiabertos com o resultado final! Continua a haver uma presença forte do branco, que conjugado com a madeira tem um efeito super moderno e incrível nesta zona da casa! O pormenor da pequena divisória da sala para o hall de entrada acrescenta um toque confortável ao espaço, assim como a parede em pedra com tons de cinzento. As prateleiras são óptimas aliadas para a decoração aérea, que nos poupa espaço no chão para mobiliário e circulação.