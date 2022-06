Um apartamento alegre para uma família em crescimento

Um conceito de decoração fácil de conseguir, com um efeito fantástico! Os sofás e as telas das paredes, modernos, conjugam-se com acessórios clássicos como o candeeiro, e com a mesa de centro um pouco rústica, formando um conjunto equilibrado muito agradável.

E falando em mesa de centro, já reparou que excelente ideia para uma casa com pouco espaço e crianças pequenas? Se a mesa é necessária fica ali perfeitamente enquadrada, se o espaço é necessário para fazer um jogo com os miúdos só precisa de empurrar a mesa e encostá-la à parede. Afinal, é para isso que as rodas servem, não é verdade?