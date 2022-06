Uma casa contemporânea na 'floresta'

O homify 360º de hoje leva-o numa viagem por uma habitação moderna na Aroeira. A herdade da Aroeira é o maior complexo residencial e de golfe da Grande Lisboa. Portanto pode esperar uma moradia rodeada de verde, num lugar muito especial…

É num cenário com 350 hectares, milhares de pinheiros e vários lagos usufruindo de um micro-clima temperado, com campos de golfe, ténis e piscina que se encontra a habitação que lhe mostramos hoje.

Uma habitação moderna de dois andares com várias interacções com o exterior, proporcionando interiores confortáveis e luminosos. O projecto é da autoria do gabinete CÂNDIDO CHUVA GOMES – ARQUITECTOS, LDA, com sede em Lisboa. Vamos conhecer…