É a casa de família ideal? Diga de sua justiça!

A Domy w Stylu é uma plataforma polaca onde se podem encontrar projectos de casas já acabados e preparados para ganharem forma. A plataforma reúne centenas de projectos e as famílias só têm que escolher um deles de acordo com as suas circunstâncias específicas em termos de orçamento, localização, gosto pessoal, entre outras. O processo é simples e bem sucedido. O website está dividido em vários separadores – desde casas pequenas a casas grandes – e cada separador tem uma subsecção onde se pode escolher o número de divisões, a área útil e até o ângulo do telhado. A empresa concede ainda a possibilidade de as pessoas escolherem se almejam a construção de uma casa com eficiência energética, com pérgolas ou com garagem. São muitas opções para satisfazer as também muitas vontades. É, sem dúvida, uma ideia prática e adaptada aos tempos hodiernos.

A moradia que hoje lhe trazemos é o sonho de uma família – que utilizou esta plataforma – tornado realidade. Veja como ficou o exterior e o interior desta moradia unifamiliar e diga-nos de sua justiça: será este o epítome de casa de família ideal?