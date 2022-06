Ideias decorativas espectaculares para a sua sala

Nesta sala são várias as ideias de decoração espectaculares e todas elas são abordadas neste artigo: planta, cores neutras, espaço livre, espelho e agora a estante ou a prateleira. Um item barato no mercado ou se preferir poderá pedir a um profissional para construir uma estante à medida da sua parede. No caso de estar a construir a sua casa preveja uma parede para o efeito e peça para embutir, como optaram nesta sala. Fica maravilhoso.

Não é apenas prático porque poderão arrumar livros ou outros objetos, mas também porque os elementos acabam por ser decorativos.