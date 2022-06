Uma casa encantadora com um interior incrível

O quarto infantil é, sem dúvida, um espaço muito original com uma decoração clássica de época que parece saída de um conto de fadas. Decorado com mil e um detalhes, neste quarto predomina uma paleta cromática rosa com uma combinação de texturas e de estampados nos têxteis e no papel de parede. O grande candeeiro de lustre colocado ao centro é uma das peças decorativas que chama mais a nossa atenção, juntamente com a senhorinha forrada com um tecido negro estampado.