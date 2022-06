15 casas portuguesas que não vão querer perder de vista

Apresentamos-vos a Lifting House, uma casa com a sua história, vivências e cirurgias, pois esta precisou de ser alterada na sua essência, por não ser compatível com o meio envolvente, nem tampouco com a finalidade de uma casa bonita.

Mais um desafio, mais um projeto da Guedes Cruz Arquitectos que merece destaque, por terem tornando um patinho feio, num verdadeiro cisne. Lá os seus moradores podem deliciar-se com uma vista deslumbrante sobre as dunas do Guincho.