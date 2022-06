Casas de banho que se assemelham a Spas

Este é talvez o exemplo mais luxuoso que aqui lhe apresentamos. Equipada não só com peças pomposas e de design audaz, uma das coisas que ressalta logo à primeira vista é a quantidade de mármore aqui empregue. Foi sobretudo usado para o pavimento, bancadas e lavatório, mas ainda assim, quando articulado com o resto é capaz de tornar esta “simples” casa de banho, num espaço único ao nível de um qualquer spa. Aliás melhor dizendo, creio que estamos mesmo perante um mini-spa privado, onde para além da grande banheira, é ainda possível observar um pequeno compartimento ao fundo da imagem, que não é nada mais nada menos, que uma chaise-longue, onde se pode deitar tranquilamente e olhar as estrelas artificiais aplicadas no tecto. As cores e estilo adoptados para a decoração, são passo a expressão, a cereja no topo do bolo . Acredito que esta será uma casa de banho de sonho para qualquer um, devido às características já enumeradas, assim como ao amplo espaço que oferece.