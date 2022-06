8 portas rústicas sensacionais para o interior e o exterior

A porta de acesso para a casa deve estar em estreita cumplicidade com o estilo da entrada. No caso da imagem, onde vemos um hall de entrada projectado pelo gabinete Union Architectural Concept, a porta envidraçada de duas folhas feita com madeira e ferro concilia-se com as escadas concebidas com os mesmos materiais. Não se esqueça, porém, que o ferro deve ter um acabamento para não oxidar com o passar do tempo. Tanto o ferro como a madeira se harmonizam com o ladrilho que reveste o pavimento que, por sua vez, nos remete para um estilo rústico.