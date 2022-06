Arquitectura e reabilitação para as crianças

A característica fundamental do design de interiores do projecto é sem dúvida a simplicidade. Entre paredes brancas e pavimentos azuis, as salas enchem-se de cores provenientes dos jogos, desenhos e das próprias crianças. Além desta paleta de cores, os espaços são acompanhados de tectos falsos com grandes entradas de luz e paredes totalmente substituídas por janelas que inundam as salas com iluminação natural durante todo o dia.