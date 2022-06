Moderna e luminosa extensão habitacional

Os grandes vãos envidraçados oferecem uma vista desafogada e magnífica para o jardim. Este gesto permite também criar uma maior amplitude espacial no interior do anexo.

A decoração é simples e funcional uma vez que o objectivo é também o de maximizar a amplitude espacial do anexo e focar a atenção no jardim e na natureza exterior. Ao estarmos no interior deste espaço, é possível sentirmos uma grande leveza espacial e uma consequente relação de proximidade com o ambiente exterior.