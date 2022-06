Uma casa de sonho

A relação com o exterior e com elementos naturais é uma constante neste projecto que se define como sendo inovador e sustentável. Existe aqui uma preocupação com os recursos naturais e como tal, optou-se por não se cortar a árvore fazendo esta parte do projecto original.

Esta imagem mostra-nos como a árvore que já existia previamente no terreno, foi conservada e incluída num espaço coberto que comunica com o interior da habitação. Este é sem dúvida, um detalhe extremamente particular e único.