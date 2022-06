José Adrião, arquitecto lisboeta

José Adrião é mais um dos casos de sucesso da Arquitectura portuguesa da actualidade. Licenciado em 1991 pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto e, mestre pela UPC/CCCB Barcelona em 2001, onde participou no programa Metropolis sob a coordenação do afamado arquitecto catalão Ignasi de Solà-Morales Rubió. Adrião foi ainda bolseiro num projecto de investigação levado a cabo em Graz, Áustria, intitulado 4th European Artists Pépinières. Em 1997 abre um atelier em parceria com o também arquitecto Pedro Pacheco, de nome JAPP, e em 2003 funda outro atelier em nome próprio.

Estabelecido em Lisboa, Adrião tem vindo a acumular cargos como o de Vogal no Conselho Directivo e co-responsável pelo Pelouro da Cultura entre 2001 e 2004, na Ordem dos Arquitectos, Secção Regional Sul; nos anos noventa foi co-responsável pela Coordenação Editorial da Revista D.A. – Documentos de Arquitectura; actualmente é co-responsável pela direcção da equipa editorial do Jornal dos Arquitectos , Revista de Arquitectura da Ordem dos Arquitectos portugueses e, é também assistente na cadeira de Projecto do 5ºano na Universidade Autónoma de Lisboa. Entre 2002 e 2004, participou ainda em diversos SIA, Seminários Internacionais de Arquitectura da Universidade Autónoma de Lisboa, como assistente de projecto.

Do seu repertório fazem parte projectos de habitação, equipamentos, planeamento e ainda projectos efémeros, tais como os de reabilitação, protótipos, escolas, espaços públicos ou serviços. Venha connosco conhecer em pormenor um dos seus projectos para um apartamento na baixa lisboeta.