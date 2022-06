Móveis de encher o olho e a casa!

Móveis, móveis, móveis. Gostamos deles por toda a casa. Enchem-nos os olhos e as medidas das paredes. Podem ter apenas uma cor ou encherem-se de tons. Há quem não resista a novos, já há outras pessoas para quem os clássicos são a primeira opção.

Seja qual for o seu gosto, encontrará na homify os móveis da sua vida. E se ainda tem dúvidas, fica o convite, ainda que seja apenas um cheirinho do universo existente, através das proximas dez imagens. No fim, queremos a sua opinião!