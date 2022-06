Divida os espaços da sua casa e torne-a mais aconchegante!

Ter espaço em casa nunca pareceu ser um problema: uma sala grande, um quarto com dimensões suficientes para a cama king size, uma cozinha onde caibam todos os amigos, o cão e o gato. É natural no ser humano gostar de espaços amplos, que lhe permita sentir alguma liberdade dentro das quatro paredes. No entanto, nem toda a gente se sente à vontade em áreas de grande dimensão, podendo neste caso o sentimento de conforto estar em risco. Assim sendo, o que a equipa da homify lhe sugere para hoje é a utilização de elementos que lhe permitam a divisão de espaços, como por exemplo os de um loft ou de um open space. Sempre centrados no conforte e na decoração do espaço, estes elementos ajudam-no a criar diversas zonas funcionais, sem que para isso seja necessária a construção de paredes. A outra grande vantagem é que, uma vez que são divisórias móveis, pode alterar a configuração do espaço sempre que for conveniente ou se fartar da configuração actual! Neste artigo serão apresentadas cinco diferentes soluções para este problema e ainda lhe deixamos uma sugestão que lhe criará a ilusão de mais espaço e maior luminosidade, ideal para aqueles recantos mais pequenos e com menor incidência de luz natural. O melhor de tudo? Vai poder conjugar os vários elementos para tornar o seu open space a sua cara e o mais confortável possível para si! Posto isto, vamos lá?