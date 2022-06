Bancos de jardim – ideais para todas as estações

O inverno pode estar a chegar mas não queremos menosprezar o jardim, afinal ele não é feito só de verão e de raios de sol. É certo que quando o tempo é melhor aproveitamos mais, até porque é geralmente nessa altura que as pessoas gozam férias e estão numa onda de relaxe. No entanto, ao fim-de-semana ou nuns dias de folga sabemos que gosta de ir até ao jardim, plantar novas flores, aproveitar a natureza, do sol que vai aparecendo e relaxar por ali sentado ou deitado, num banco do seu jardim. É verdade, existe mobiliário que pode estar todo o ano no seu jardim, porque é feito de material que aguenta o mau tempo, como o ferro, a madeira ou o plástico.

Assim sendo, as propostas de bancos que vos apresentamos são perfeitas para a estação do ano que se avizinha. O mobiliário de jardim não tem de, necessariamente, conhecer a cave ou garagem, para se esconder do mau tempo. Pode perfeitamente habitar por lá todo o ano, e suportar todas as tempestades e intempéries. Estas dez ideias são a prova real disso… jardins de inverno bonitos, cuidados e aproveitados fazem as suas delícias, como embeleza toda a sua casa. Agora balanceia-se nestes bancos de jardim e imagine-se com uma mantinha nos ombros a contemplar o horizonte. Preparado para descobrir? Então continue a ler…