Quarto de menino crescido

Ainda hoje se recorda este quarto lá em casa. Um ambiente doce que tanto fica bem num quarto de menino, como de menina. Se mais um filhote vier, quem sabe se não transformamos uma velha recordação, num quarto de sonho.

As cores, as texturas, os objetos, as mantas, o tapete e as almofadas… Tudo é perfeito neste quarto, no qual a luz tem uma palavra gigante e importante a dizer.