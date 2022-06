Cozinhas Compactas, Grandes Sabores

Como achamos esta cozinha fora do normal, tomamos a liberdade de lhe mostrar o porque. Por si só é apenas uma cozinha regular mas veja a capacidade com que a mesa escolhida consegue agregar todo o espaço ao seu redor. A utilização da mesma materialidade é um factor em ter em conta em casos como este, em que não existe espaço fortemente definido. No caso que lhe mostramos a madeira da bancada e paredes laterais cria um elo de ligação com a mesa e a escada fazendo elas parte de um todo.