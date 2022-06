O loft de um fotógrafo em Barcelona

Durante o processo de demolição das paredes interiores e de remoção do pavimento original, foram descobertos elementos necessários e importantes para a execução do futuro projecto. Elementos que o dignificam e com os quais nos deparamos e, que tornam ainda mais especial este apartamento. Falamos dos seus elementos e características construtivas que se mantiveram na sua perfeita imperfeição e que, se destacam dos materiais contemporâneos. O fabuloso efeito das vigas de madeira e seus relevos, deixa à mostra todo o esqueleto construtivo, trazendo um certo sentimentalismo histórico ao projecto. Em relação às paredes mestras, algumas delas foram deixadas no seu estado original e outras pelo contrário, foram adaptadas ao projecto contemporâneo e pintadas de branco. As texturas são tratadas de uma forma simples, tentando que nenhuma delas chame demasiado à atenção em relação à outra, aceitando a sua beleza natural e sem disfarces. Nesta mesma linha, idealiza-se um pavimento em madeira também, no qual se escolheu uma cor que fosse de encontro à paleta cromática do projecto global.