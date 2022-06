Uma vida confortável em apenas 33m²!

A arquitectura deste edifício é típica da cidade milanesa. O prédio estreito e colorido emana uma sensação bairrista, no melhor sentido possível da palavra. Quase conseguimos ouvir as vizinhas a falar de janela para janela e o cheiro a bolonhesa acabada de fazer. Vê a janela e porta abertas com uma luz brilhante no interior? É até lá que vamos.