Uma casa indiana de sonho para a família moderna

A sala de estar traz uma miríade de tons terra na sua concepção. Comecemos pela parede de xisto que surge enquanto pano de fundo rústico para as peças de mobiliário modernas. Por sua vez, as vigas de madeira expostas também acrescentam ao espaço a essência típica de um chalé. Contudo, estes elementos contrastam com outros mais modernos. É o caso das paredes lisas e brancas, do móvel de televisão e do confortável sofá branco. Esta mistura de estilos traz o melhor dos dois mundos: a familiaridade do rústico e a funcionalidade do moderno.