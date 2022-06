Transformação de um jardim em plena cidade de Paris

Os grandes vasos cúbicos vermelhos no jardim trazem-lhe um toque dos anos 1970, um tanto ou quanto atípico tendo em conta a área em questão. Assim, se o resto do mobiliário de exterior se distingue pela sua simplicidade, estes dois grandes cubos vermelhos vêm trazer uma reviravolta ao jardim com a sua cor vibrante a contrastar com o verde do relvado.

