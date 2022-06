O trabalho doméstico pode melhorar a sua vida!

Um estudo recente mostrou que as pessoas com as casas super desordenadas tinham setenta e sete maior probabilidade te ter excesso de peso ou ficar obeso. Incrível, não é verdade?! E a razão mais provável, é a dificuldade em fazer as escolhas alimentares certas e saudáveis dentro de uma cozinha caótica. O guru Peter Walsh e autor do livro Cut the Clutter, Drop the Pounds diz que é um problema que existe em centenas de casas de família. Também refere que quando as pessoas estão finalmente organizadas, tendem a vivenciar uma série de vivências positivas e inesperadas, como perda de peso, sem por isso ter feito uma dieta rigorosa.

Como tal, é importante ter uma casa e sobretudo uma cozinha arrumada e clean, inevitavelmente irá incidir sobre o nosso psicológico. Bora lá pôr ordem na cozinha, para (re)começar com bons hábitos.