Habitação moderna e muito original

As habitações com uma arquitectura moderna têm várias características que se repetem, estamos habituados ao branco, às linhas direitas, amplas janelas, entre outros. Esta é diferente, tem uma fachada muito original e a preto, o que a torna especial e a destaca do ambiente de natureza que a rodeia. Também os interiores são super originais, um espaço confortável e desafogado.

A moradia beneficia localiza-se na zona de Schildow, em Berlim, beneficiando de uma envolvente única rodeada pela floreste, apesar de se localizar numa cidade absolutamente vibrante.

Este contemporâneo projecto é da autoria do gabinete C95 ARCHITEKTEN que criou uma habitação que se relaciona com a paisagem envolvente assim como a própria envolvente se relaciona com a habitação, tornando-se uma parte da outra.

Somos fãs das casas modernas e do conforto que proporcionam mas quando nos confrontamos com algo que tem tudo isto e ultrapassa estas características, sendo algo novo, muito original e que resulta bem deixa-nos encantados, conheça bem este espaço no homify 360º de hoje.