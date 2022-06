Esta casa de família é a estrela do quarteirão

Esta ampla e bonita casa é o local perfeito para criar uma família. É, sem dúvida, a casa de uma família moderna com uma generosa área social destinada a agradáveis momentos de repouso e de convívio, assim como com quartos confortáveis e bem decorados. Embora puramente holística na sua concepção, a moradia coordena os espaços para cada membro da família com o domínio para os adultos separado do domínio dos mais pequenos. A Licht-Design Skapetze GmbH & CO. KG. é o gabinete responsável pelo projecto. Vamos conhecer esta estupenda vivenda.