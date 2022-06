Simples, minimalista, perfeita!

E assim nos despedimos desta casa tão especial… Com outro pormenor revelador do estilo moderno: – as extensas áreas envidraçadas que compõem as paredes de várias divisões como esta da imagem. Espaços amplos que se dilatam sob o efeito das paredes brancas e da luz solar, que entra sem barreiras pelas paredes em vidro. O exterior minimalista que se funde com os interiores em espaços fluidos, com fronteiras pouco definidas. É o poder da transparência na arquitetura moderna.

Deseja ardentemente espaços assim na sua casa? Veja como consegui-los no artigo ’Interiores modernos: janelas amplas e espaços multifuncionais!’