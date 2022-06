Uma moradia com estilo tropical

E para finalizar, não podíamos deixar de lhe apresentar a fachada que está virada para a rua. Tão ou mais importante que a fachada virada para o jardim, esta é a cara da casa. É aqui que dá as boas vindas aos seus convidados.

Aqui, para além do começo do contacto com o verde do exterior, é possível verificar o cuidado que se teve ao realizar a transição entre interior e exterior. Em vez de nos deparar-nos com uma simples porta de entrada, existe todo um percurso recriado. Uma escada, um portal de entrada e só depois a porta. Para embelezar mais ainda esta fachada, foram introduzidos gradeamentos (pouco convencionais) que ainda que separem o interior do exterior, permitem ver para lá da fachada.