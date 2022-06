Era uma vez… uma casa de conto de fadas

As áreas mais íntimas da casa são também elas muito elegantes. No caso da suite, para além dos tons pastel utilizados no revestimento do pavimento e paredes, os mesmos tons foram utilizados também na maior parte do mobiliário. Estes tons, para além de proporcionarem tranquilidade devido à paleta de cores, criam uma atmosfera bastante graciosa e intimista.

A transmitir elegância, destacam-se algumas peças de mobiliário de renome.