Uma renovação muito especial

Num passeio pelo coração de Lisboa, a homify 360º de hoje irá apresentar-lhe um projecto de renovação de arquitectura simplesmente deslumbrante. Trata-se de um apartamento situado no último andar de um edifício de habitação onde as limitações de espaço se transformaram no ponto de partida para a realização do projecto. Assim, a partir da inclinação do tecto, devido ao assentamento da cobertura e do aproveitamento de algumas linhas da pre existência, nasce um projecto divinal da autoria do atelier Inside UP com sede em Lisboa.