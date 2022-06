Habitar a ruína

Mais do que os novos projectos que se têm construído (e muito bem por este Portugal fora), é cada vez mais visível a preocupação dos arquitectos perante a reabilitação e recuperação de edifícios pré existentes. O projecto que temos a apresentar-lhe hoje é um deles. Trata-se da remodelação de uma casa no Gondramaz, que anteriormente em ruínas, precisou de uma intervenção. Sem mais demoras, a homify 360 de hoje irá levá-lo a conhecer este belíssimo projecto de recuperação da autoria do Atelier do Corvo; está preparado?